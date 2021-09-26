وزارة المالية تُحيل مرتبات شهر سبتمبر إلى المصرف المركزي

طرابلس 26 سبتمبر 2021م (وال)- أحالت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الأحد، أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر 9 سبتمبر الجاري، إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي؛ وذلك لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

وأكدت الوزارة في بيان لها صرف مخصصات منحة الطلبة الدارسين بالخارج حتى 30 سبتمبر الجاري، ومنح الرسوم الدراسة للطلبة وأبناء الطلبة حتى نهاية العام الجاري.

وأشارت إلى أنه تم صرف مرتبات موظفي السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج حتى تاريخ 30 يونيو 2021، ومخصصات الباب الثاني للسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية حتى تاريخ 30 أغسطس 2021. (وال)

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