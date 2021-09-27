الوطنية للنفط تجري اجتماعاً مع هيئة السلامة الوطنية وعدد من الشركات الخدمية لمناقشة بعض الملفات

عقدت إدارتي الإنتاج والصحة والسلامة والبيئة التابعتان للمؤسسة الوطنية للنفط اجتماعاً اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021، مع مدير إدارة المفرقعات بهيئة السلامة الوطنية “نوري القرضاب” وعضو الإدارة المالية بالهيئة “ممدة الغاوي”، بحضور عدد من الخبراء عن الإدارتين.

وأيضاً كان من الحضور مدير إدارة العمليات بشركة القار الذهبي، مدير إدارة العمليات بشركة صحارى للخدمات البترولية، ومدير عمليات التفجير بشركة sGs وعدد من الشركات الأخرى.

حيث ناقش الاجتماع الخطوات التي يتم اتخاذها في عملية نقل وتخزين المواد المتفجرة المستخدمة في حفر وصيانة الآبار النفطية، ومدى التزام هذه العمليات بمعايير الصحة والسلامة المهنية، كما تطرّق الحاضرون إلى مسألة الصعوبات والمشاكل الأمنية التي تواجههم خلال العمل، وضرورة اتفاق الطرفين على إيجاد حلول بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة.

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