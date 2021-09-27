رئيس شركة الكهرباء يجري جولة ميدانية لمنطقة الكراريم وتاورغاء

مصراتة 26 سبتمبر 2021 م (وال)- قام رئيس الشركة العامة للكهرباء ” وئام العبدلي” اليوم الأحد، بجولة ميدانية لمنطقة الكراريم بمصراته ، للوقوف على الاحتياجات اللازمة لصيانة ما تبقى من مكونات الشبكة الكهربائية المتضررة بالمنطقة.

وذكرت إدارة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء على صفحتها الرسمية ، أن “العبدلي” من خلال زيارته لإدارة توزيع الوسطى، اطلع على الجهود الكبيرة التي تقوم بها فرق الصيانة بمدينة تاورغاء من أجل إيصال التيار الكهربائي إلى كافة المرافق العامة والمدارس والمساجد والمنازل.

وأضافت أن نسبة الإنجاز لأعمال الصيانة في المنطقة المذكورة وصلت إلى أكثر من 60 %. (وال)

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