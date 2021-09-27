“البريقة لتسويق النفط” تعقد اجتماعاً هاماً لمناقشة معوقات توزيع الوقود وتصحيح أوضاع الشركات

عقد رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط “إبراهيم ابوبريدعة” اجتماعاً مع وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” ورئيس هيئة الاستثمار والخصخصة والسادة رؤساء شركات توزيع الوقود لكل من شركة الشرارة الذهبية وليبيا نفط والطرق السريعة ، و بحضور أعضاء لجنة الإدارة والمدراء العموم العمليات والتجارية.

تناول الاجتماع مناقشة أبرز المعوقات التي تعيق عمليات توزيع الوقود والسبيل إلي تذليلها ، و التي منها اللنقسامات الحاصلة بشركات توزيع الوقود والأحكام القضائية للبعض منها و التي كان لها الأثر السلبي على شركة البريقة و أربكة سير عمليات التشغيلية و التزويد ، و إقحامها في أمور قضائية ليس لها بها علاقة لا من قريب أو من بعيد .

كما ناقش ابوبريدعة مسببات الإزدحام بمحطات الوقود وكيفية إستطاعة شركة البريقة مع شركاء العمل شركات التوزيع و جمعيات نقل الوقود و الأجهزة الأمنية حل مشكلة الأزدحام ، وأنه لا مناء عن التعاون والعمل المشترك في الأزمات وغيرها من أجل مصلحة الوطن و المواطن.

من جانبه حث وزير الاقتصاد رؤوساء شركات التوزيع على ضرورة تصحيح أوضاعهم القانونية والمالية بشركاتهم ، و معالجة كل المختنقات .

وفي الختام تم الإتفاق على استمرار التعاون ، والسعي لتسوية جميع المعوقات التي تعيق تدفق الوقود إلى المحطات، وأنهم يعملون من أجل الوطن و المواطن.

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