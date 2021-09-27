الرقابة على الأغذية والأدوية يرد على ما ورد بخصوص شحنة شاي الزهرة

قام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالرد على ما ينشر بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الشاي ذو العلامة التجارية الزهرة حيث نوه المركز بأنه لا يوجد فضلات قوارض في الشحنة بل كرات من الشاي المطحون وما هو موجود من كرات داخل عبوات الشاي المطحون غش تجاري والغرض منه زيادة الوزن والذي يخص الشحنة المذكورة بتشغيله محددة وبتاريخ انتاج محدد .

وأضاف المركز بأن أسباب السحب موجودة في الرسالة الصادرة من مركز الرقابة على الأغذية والادوية درنة وهي أنه لا يوجد بلد المنشأة ، وعدم تجانس الشحنة وهو يخالف بنود المواصفة حيث ينص على أن تكون أوراق الشاي متجانسة وليست مطحونة ، وأنها تحتوي على ما يقرب 30 ٪ من كرات الشاي المطحون ، وليست فضلات القوارض كما يروج لها.

كما أن الرفض يخص هذه الشحنة بذات المواصفات المذكورة في رسالة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مكتب درنة ، وأنه تم أيضا إجراء كل التحاليل الكيميائية للتأكد من أنها ليست فضلات القوارض بمختبرات مركز الرقابة فرع طرابلس وثبت وجود غش تجاري للشحنة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية