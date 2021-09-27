الدبيبة يصدر قرار بشأن تشكيل لجنة مركزية للجنسية وتقرير بعض الأحكام

أصدر رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” قرار رقم 322 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة مركزية للجنسية وتقرير بعض الأحكام.

وبموجب القرار فقد تم تشكيل اللجنة المركزية لدراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية واثبات صحة الانتماء للأصل الليبي ، وتعيين رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب رئيسا للجنة ، حيث يتمثل أعضائها في رئيس مصلحة الأحوال المدنية ومدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية ومحمد العمامي من إدارة الشؤون القانونية والشكاوي بديوان مجلس الوزراء ، ورئيس مكتب الشؤون القانونية بمصلحة الأحوال المدنية ، ومندوب عن جهاز المخابرات الليبية ، ومندوب عن جهاز الأمن الداخلي ،وتم تعيين رئيس مكتب الجنسية وشؤون الأجانب كعضو ومقرا باللجنة .

وهذا على أن تتولى اللجنة مراجعة الإجراءات المحالة إليها من اللجان الفرعية للتأكد من مدى استيفائها للشروط والأوضاع القانونية ، والبت في صحة نتائج أعمالها ، وتكون قراراتها مسببه وبموافقة أغلبية أعضاءها ، وعلى أن تشكل لجان فرعية بالمناطق ويصدر بشأنها قرار من وزير الداخلية ، وبالتالي تتولى اللجان الفرعية استلام طلبات الحصول على الجنسية الليبية ، لأبناء المواطنات الليبيات ، ولزوجة المواطن الليبي والأرملة الحاضنة والمطلقة الحاضنة ، وأبناء المواطن المتجنس الذين لم يتم إدراجهم بشهادة جنسية والدهم ، ومن كانت أصوله ليبية ولم يستطع إثبات انتماءه للأصل الليبي ، والقرارات التي صدرت بمنح الجنسية والبت في مدى صحتها .

كذلك تتولى اللجان الفرعية دراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية واثبات صحة الانتماء للأصل الليبي المقيمين في دائرة اختصاصها وإبداء الرأي فيها ، على أن تحيل نتائج أعمالها إلى اللجنة المركزية ، وعلى اللجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به في سبيل انجاز أعمالها ، بالإضافة إلى منح مكافأة مالية شهرية لرئيس وأعضاء اللجنة المركزية والفرعية بواقع 2000 دينار تصرف من وزارة الداخلية.

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