بالأرقــام.. انخفاض أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 27/09/2021

سجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.84 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 4.845 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 4.88 دينار

حوالات دبي-تركيا – 4.835 و4.83 دينار

اليورو = 5.56 دينار

الجنية الإسترليني 6.60 دينار

الليرة التركية 0.55 دينار

الدينار التونسي 1.75 دينار

الجنية المصري 0.29 دينار

الدينار الأردني 6.85 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ190 دينار

كسر الذهب عيار 21 بـ221.6 دينار

كسر الذهب عيار 24 بـ253.3 دينار

كسر الفضة 2.2 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”

دولار بشيك المصدق: – 5.08 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.07 “مصرف الوحدة” – ~ “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.