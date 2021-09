واصلت أسعار النفط الارتفاع، اليوم الاثنين، لليوم الخامس على التوالي، إذ يقترب خام برنت من 80 دولارا للبرميل، وسط مخاوف بشأن المعروض، في وقت يزداد فيه الطلب ببعض مناطق العالم مع تخفيف إجراءات مكافحة الجائحة.

وزاد خام برنت 1.14 دولار أو 1.5% إلى 79.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:08 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل الأسبوع الماضي ثالث زيادة أسبوعية على التوالي، فيما صعد الخام الأميركي 1.11 أو 1.5% إلى 75.09 دولار للبرميل، وهو أعلى سعر له منذ يوليو بعدما سجل خامس زيادة أسبوعية على التوالي الأسبوع الماضي.

هذا ومن المتوقع زيادة في الطلب على المواد الخام، بالإضافة إلى ذلك، فإن احتياطيات النفط العالمية آخذة في الانخفاض، مع اقتراب الولايات المتحدة من أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات.

وبحسب ما أفادت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، فإن دول تحالف “أوبك+”، بدورها، تُخفف قيود الإنتاج بوتيرة بطيئة للغاية، مما يضغط على الإمدادات.

The post أسعار النفط تُواصل الارتفاع لليوم الخامس على التوالي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا