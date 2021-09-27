العابد يجتمع مع وزير الحكم المحلي لبحث سبل التعاون بين الوزارتين

اجتمع وزير العمل والتأهيل “علي العابد” يوم أمس الأحد مع وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي ” لبحث سبل التعاون بين الوزارتين.

كما تناول الاجتماع ملف نقل الصلاحيات للبلديات في ما يخص مجال العمل والتأهيل والتدريب المهني، كما تمت مناقشة آلية نقل هذه الاختصاصات بالطرق العلمية والأكاديمية، والتي تكفل استمرار تقديم الخدمات للموطنين.

وفي الختام تم الاتفاق على توقيع اتفاقية بين الوزارتين، بخصوص إطلاق الحملة الخاصة بالتفتيش عن المخالفات في أماكن العمل في القطاعين العام والخاص، في كل البلديات الفترة المقبلة، وذلك بإشراف وزارة العمل والتأهيل.

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