«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي (الاثنين 27 سبتمبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5353 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.3135 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1974 دينار، والليرة التركية 0.5112 دينار، والدولار الكندي 3.5911 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2091 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2348 دينار، والدينار التونسي 1.6162 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.5043 دينار ليبي.

اسعار العملات مقابل الدينار الليبي

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021: