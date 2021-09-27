المواصلات تناقش خطة تنفيذ الاتفاقية الليبية المصرية فيما يخص النقل البري

عقد وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل البري فضل الله الشلوي اجتماعاً مع رئيس مصلحة النقل البري ومدير مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية ومدير إدارة الفروع بمصلحة الطرق والجسور من أجل وضع خطة لتنفيذ إجراءات الاتفاقية الليبية المصرية فيما يخص النقل البري.

حيث تم تدارس بنود الاتفاقية والاتفاق على تشكيل لجنة لزيارة المنفذ البري امساعد وحصر وتحديد إجراءات الدخول عبر المنفذ من رسوم ومقابل خدمات والعمل من خلال الاتفاقية على توحيد الإجراءات ، بالتنسيق مع وزارة الخارجية في الاتفاق مع الجانب المصري ، لتفعيل الاتفاقية الليبية المصرية والتي وقعت في الزيارة الأخيرة لرئاسة مجلس الوزراء لجمهورية مصر العربية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية