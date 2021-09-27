الإعلان عن موعد انطلاق حملة المسح الوبائي بمدينة بنغازي وضواحيها

اجتمعت اللجنة المختصة بالمسح الوبائي بمقر غرفة الطوارئ بديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، وذلك لمناقشة التجهيزات النهائية لبدء الحملة، والتي تهدف إلى معرفة مدى انتشار فيروس كورونا بمدينة بنغازي وضواحيها.

حيث سيتم تنفيذ الخطة الموضوعة للاحصاء والمسح العشوائي من خلال الاستعانة بفرق مدربة في التقصي الوبائي، لاجراء المسح المطلوب، وذلك بعد توفير المشغلات والمستلزمات اللازمة من قبل مركز بحوث التقنيات الحيوية.

وفي الختام ستنطلق الحملة من مدينة بنغازي صباح الثلاثاء 28 من سبتمبر، وستستمر على مدى أسبوع، ومنها إلى بقية المدن بالمنطقة الشرقية.

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