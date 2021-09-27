الجيل الجديد للتقنية تتمكن من ربط 5 حقول نفطية بشبكة الألياف الضوئية

أفادت شركة الجيل الجديد للتقنية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للاتصالات عن ربط خمس حقول نفطية بشبكة الألياف الضوئية بالبلاد.

كما أوضحت الشركة أن ربط الحقول الـخمس وهي 103A والآمال والنافورة والنخلة وإجخرة، جاء ذلك ضمن المرحلة الأولى من الخطة الموضوعة فيما تعمل على استكمال ربط باقي الحقول والبالغ عددها أربعة حقول خلال الفترة القليلة القادمة.

وفي الختام تأتي ضمن مشروع ربط الحقول النفطية البالغ عددها تسعة حقول بشبكة البيانات الضخمة لصالح الشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط مما يساهم في زيادة إنتاج النفط.

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