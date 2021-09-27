الواحة للنفط تبحث سير تنفيذ المشاريع القائمة ومتابعة ماتم إنجازه

اجتمع رئيس لجنة الإدارة بشركة الواحة للنفط “نوري الصيد” وبحضور عضو لجنة الإدارة “أنور الشهلول ومدير مكتب رئيس لجنة الإدارة” أحمد الامام” ورئيسي لجنة المستشارين ومدراء الإدارات وعبر الدائرة المغلقة مراقبي الحقول والميناء .

كما تابع رئيس لجنة الإدارة في البداية الاجتماع تطبيق إجراءات السلامة والإلتزام بها خصوصا فيما يخص جائحة كورونا، مؤكداً على أهمية الحفاظ على سلامة المستخدمين في مختلف مواقع عمل الشركة .

حيث إستعرض الحضور المشاكل التي تواجه العمل بحقل الفارغ المرحلة الثانية وكذلك الإجراءات التى تم اتخاذها لحلحلة هذه المشاكل التي تعترض سير العمل وتشغيل المرحلة الثانية من المشروع .

ونوقش خلال الاجتماع موضوع التموين في الحقول والميناء، وكذلك تحسين ظروف الموظفين داخل الشركة من خلال وضع المقترحات والقرارات التي تصب في صالح الموظفين، بالإضافة إلى مشكلة الكهرباء داخل مقر شركة الرئيس وطرق معالجتها وسير تنفيذ المشاريع القائمة والتي تحت التنفيذ ومتابعة ماتم إنجازه ، ومتطلبات العمل وتطوير طرق إنجاز الأعمال والمشاريع في وقتها .

كما أكد رئيس لجنة الإدارة على ضرورة الإسراع في توفير كل مايلزم دون أي تأخير .

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