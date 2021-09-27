ميناء بنغازي يستقبل 33 ألف طن من حبوب القمح

استقبل ميناء بنغازي البحري، العديد من الحاويات المحملة بالسلع والبضائع التي من شأنها أن تنعش الأسواق المحلية، وتعزّز الحركة الشرائية.

ونشرت إدارة ميناء بنغازي، بياناتٍ حديثةً، أوضحت فيها وصول السفينة “فيكتوريا”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “البحرين”، وعلى متنها 264 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

كما وصلت إلى رصيد الميناء، السفينة “جوردن”، التابعة للوكيل الملاحي “أعلى المتوسط”، محمّلةً بنحو 50 حاوية من البضائع، إلى جانب وصول السفية “كافكيز”، التابعة للوكيل الملاحي “الربان العالمية”، وعلى متنها 33 ألف طنٍّ من حبوب القمح.

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