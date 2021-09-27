الحبري يناقش مع وكيل وزارة الداخلية مشاكل المواطنين مع المصارف التجارية

اجتمع اليوم الاثنين محافظ مصرف ليبيا المركزي ببنغازي “علي الحبري” مع وكيل وزارة الداخلية “فرج قعيم”، ومدير إدارة الرقابة المصرفية ومدير إدارة المباحث المالية، في حضور بعض مدراء المصارف التجارية.

حيث ناقش الحضور مسألة نقص السيولة في المصارف، والترتيبات الأمنية بينها وبين وزارة الداخلية، والعوائق التي تواجهها أثناء سير العمل والتي من أبرزها الاختراقات الأمنية والمشاكل الإدارية والفنية.

وقد تم التحاور حول كيفية توفير الحماية الأمنية للمصارف من قبل جهات الاختصاص، وتطوير قدرة المصارف على قيامها بأعمالها تجاه المواطنين وتوزيع السيولة بشكل متساوٍ.

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