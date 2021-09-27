“المالية”: أكثر من 7 ملايين دينار.. مرتبات العاملين بالشركات المنسحبة

أحالت وزارة المالية إلى مصرف ليبيا المركزي مرتبات العاملين بالشركات المنسحبة، عن فترة 6 أشهر، على أن يتم تسليم الصكوك لمستحقيها خلال الأيام المقبلة.

وكشف مصدر من وزارة المالية لـ218 ‪عن القيمة المُحالة إلى مصرف ليبيا المركزي؛ لتغطية عدد 2841 موظفاً من العاملين بالشركات المنسحبة بمبلغ إجمالي 7,670,700 دينار.

وأشار المصدر إلى أن القيمة تشمل عدد 106 شركة، ويبلغ عدد الموظفين المتضررين من الشركات المتعثرة والمنسحبة من ليبيا عام 2011 حوالي 17 ألف عامل، منهم 14 ألفاً كانوا ينشطون في الشركات الوطنية، بينما كان يعمل 3000 منهم في الشركات الأجنبية التي انسحبت من السوق المحلية بسبب الفوضى الأمنية التي عانتها ليبيا منذ 9 سنوات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية