خاص..”هابيل” يؤكد عدم وجود أي دعوة لعقد اجتماع مجلس إدارة المركزي حالياً .. ومسؤول آخر بالمصرف يوضح حول سعر الصرف

قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي “عبد الرحمن هابيل” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أنه لا توجد حالياً أي دعوة لعقد اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

ومن جهته إعتقد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية صباح اليوم أن الاجتماع مابين محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس “الصديق الكبير”، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ببنغازي “علي الحبري” سيكون مخصص لأعمال توحيد المصرف المركزي .

وأضاف المصدر أن قرار تعديل سعر الصرف يتطلب اعادة دراسة المتغيرات الاقتصادية من قبل اللجنة الفنية ورقرار التعديل سيكون لمجلس الإدارة مجتمعاً إذا دعت الحاجة لتعديل سعر الصرف بالوقت الحالي،

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