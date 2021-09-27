تشجيع الاستثمار.. بحث التعاون مع الشركات الإسبانية

بحث رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة “جمال النويصري”، مع وفد من ممثلين عن 150‪ شركة إسبانية أوجه التعاون الممكنة بين البلدين، وخاصة القطاع الخاص.

وأكد “النويصري” على جدية التعاون بين هذه الشركات والهيئة العامة، للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي للدولة، وفتح آفاق التعاون الدولي والاستثمار في جميع الاتجاهات.

يأتي هذا بعد أن وقّعت ليبيا وإسبانيا مطلع يونيو الماضي عدداً من الاتفاقيات ومُذكرات التفاهم المتعلقة بالتعريفة الجمركية، على هامش زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى طرابلس، بحضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال ومسؤولي البلدين

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