حمودة يكشف قرارات مجلس الوزراء اليوم خلال اجتماعه السابع

أعلن المتحدث باسم رئيس الحكومة محمد حمودة على فحوى الاجتماع السابع لمجلس الوزراء لعام 2021م مساء اليوم الاثنين الموافق 27-9-2021م وذلك بإتخاذ عدد من القرارات ومنها:

الموافقة على إنشاء أول مصفاة بحقل الشرارة، ومصنع لغاز الطهي، ومنح الإذن في استثمار الأتاوات والضرائب المستحقة على شركات المشاركة وعقود الامتياز في إنجاز أعمال الصيانة.

الموافقة على رفع علاوة طبيعة العمل لبعض العاملين بمراكز ذوي الإعاقة الإيوائية التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي بقيمة (600) دينار شهريا لعدد (700) شخص بقيمة إجمالية سنوية قدرها خمسة ملايين وأربعون ألف دينار.

منح الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق للتعاقد على مشروع إعادة تأهيل منظومة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار لعدد (8) محطات رفع وضخ بمدن (زوارة – الجميل – رقدالين)

اعتماد جداول توزيع المخصصات المالية للوحدات الإدارية للعام 2021م والركون إليها كمرجعية قانونية للإنفاق الحكومي للعام المالي 2021م.

اعتماد مقترح وزارة العمل والتأهيل بإنشاء عدد (5)

مراكز تدريبية لمدن (سرت – طمينة – درنة – الكفرة – سبها)

اعتماد مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء المجالس المحلية والمجلس الوطني للشباب.

اعتماد مشروع قرار إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للعمل التطوعي للشباب.

منح الإذن للهيئة العامة للمعلومات بالتعاقد لبناء مركز بيانات وفق مواصفات عالمية.

الموافقة على طلب وزير الداخلية بشأن ترقية ضباط بالوزارة، وتسوية وضع وظيفي لعدد من الضباط، واعتبار أحد طلبة كلية ضباط الشرطة شهيد واجب.

اعتماد إلغاء العقد المبرم بين وزارة المواصلات وشركة (رويال هاسكونيق العالمية الاستشارية) بشأن دراسة وتصميم مشروع ميناء سرت التجاري

الموافقة على نقل ملكية قطعة الأرض للتابعة لشركة الأشغال العامة بني وليد لغرض إنشاء الجامع الكبير بالمدينة

الموافقة على تخصيص سوق الظهرة المحلي لصالح بلدية طرابلس المركز.

اعتماد محضر اجتماع الدورة الحادية عشر للجنة العليا الليبية المصرية المشتركة.

اعتماد نتائج متابعة تسوية أوضاع المهجرين والنازحين في الداخل والخارج، والمعوقات والمشاكل التي واجهت عودتهم.

اعتماد نتائج اللجنة المكلفة بالتفاوض مع ملاك العقارات الواقعة في مسار خط الغاز الطبيعي لمحطة الخليج بسرت.

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