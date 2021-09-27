الصحة تحتفل بتسجيل الأصناف الدوائية لأول مرة في ليبيا

قامت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، بحفل إشهار تسجيل الأصناف الدوائية المسموح بتداولها في ليبيا ، بحضور مسؤولون بحكومة الوحدة الوطنية، وعدد من مستشاري وزير الصحة، ورئيس جهاز الإمداد الطبي، ومديري إدارات الوزارة، وعدد من الوكلاء المحليين للشركات العالمية الكبرى المصنعة للأدوية.

حيث أن عملية تسجيل الأصناف الدوائية في ليبيا ستمكن، الدولة من حماية المستهلك بحصوله على دواء آمن، من خلال حصر الأدوية والأصناف الجيدة وفرزها، إذ ستضمن عملية تسجيل الأصناف الدوائية جودة المصادر (الشركات المصنعة) والتي ستلتزم بتقديم كل الوثائق، والتحاليل، والتجارب، إلى وزارة الصحة الليبية، الأمر الذي سيُسهم بشكل فعال، في مكافحة الغش الدوائي، والتلاعب بعبوات الأدوية، والعلامات التجارية الخاصة بالأدوية.

كما ستتمكن الدولة الليبية، من متابعة الممثلين المحليين للشركات المصنعة للأدوية، وحماية الاقتصاد الوطني من خلال منع الإفراط في استيراد أسماء متعددة لنفس الصنف، الأمر الذي كان يؤدي في السابق، إلى تراكم الأصناف الدوائية المختلفة، على شكل مخلفات طبية، يصعب التعامل معها وإتلافها.

واتساقًا مع ذلك، أكدت رئيسة قسم التسجيل بإدارة الصيدلة «نادرة المسعودي» خلال الحفل، على أن وزارة الصحة استقبلت على مدى ستة أشهر مضت، طلبات الشركات العالمية الكبرى لتسجيل الأصناف الدوائية، كما قدّم رئيس وحدة تسجيل الأصناف «حمزة بن عيسى»عرضا تقديميًا حول عملية التسجيل واللوائح والقوانين الليبية المنظّمة لعملية التسجيل.

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