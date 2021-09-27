صعود جديد للدينار أمام الدولار في السوق السوداء

سجل الدينار الليبي صعودا جديدا، أمام العملات الأجنبية في تداولات اليوم الاثنين، مدعوما باستمرار بيع المصرف المركزي للدولار لكافة الأغراض.

وتداول التجار الدولار في سوق المشير بطرابلس عند الساعة 15:30 بــ 4.82 دنانير، ليفقد بذلك الدولار من قيمته 8 قروش بالمقارنة مع أسعار مطلع الأسبوع الجاري، فيما بلغت قيمة الدولار على صعيد الحوالات الخارجية 4.81 دنانير، وجرى تداول العملة الأوروبية الموحدة اليورو ظهر اليوم بــ 5.56 دنانير، ليسجل بذلك انخفاضا قدره 3 قروش.

وعلى صعيد العملات العربية فقد استقرت قيمة الدينار التونسي أمام نظيره الليبي، عند 1.75 دينار، وجرى تداول الجنيه المصري عند 29 قرشا، فيما تراجعت الليرة التركية إلى حدود 55 قرشا.

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