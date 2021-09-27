الخطوط الإفريقية تستأنف رحلاتها إلى مطار القاهرة نهاية سبتمبر

طرابلس 27 سبتمبر 2021 (وال)- أعلنت شركة الخطوط الجوية الإفريقية الإثنين، استئناف رحلاتها إلى مطار القاهرة بعد توقف دام لسنوات بدءًا من الـ 30 سبتمبر الحالي .

وأوضحت الشركة – في منشور لها مجدول عبر صفحتها الرسمية – أن الرحلات ستكون على النحو التالي :-

من مطار بنينا

الأحد : الرحلة رقم 8U438 بنغازي / القاهرة إقلاع 07:30 وصول 09:45 .

الرحلة رقم 8U439 القاهرة /بنغازي إقلاع 10:45 وصول 13:00 .

الثلاثاء : الرحلة رقم 8U438 بنغازي / القاهرة إقلاع 07:30 وصول 09:45 .

الرحلة رقم 8U439 القاهرة /بنغازي إقلاع 10:45 وصول 13:00 .

الخميس : الرحلة رقم 8U438 بنغازي / القاهرة إقلاع 16:00 وصول 18:15 .

الرحلة رقم 8U439 القاهرة /بنغازي إقلاع 20:15 وصول 22:30 .

من مطار معيتيقة

الإثنين : الرحلة رقم 8U430 معيتيقة / القاهرة إقلاع 11:00 وصول 13:45 .

الرحلة رقم 8U431 القاهرة /معيتيقة إقلاع 14:45 وصول 17:40 .

الأربعاء : الرحلة رقم 8U430 معيتيقة / القاهرة إقلاع 11:00 وصول 13:45 .

الرحلة رقم 8U431 القاهرة /معيتيقة إقلاع 14:45 وصول 17:40 .

الخميس : الرحلة رقم 8U430 معيتيقة / القاهرة إقلاع 08:00 وصول 12:45 .

الرحلة رقم 8U431 القاهرة /معيتيقة إقلاع 11:45 وصول 14:45 .

الجمعة : الرحلة رقم 8U430 معيتيقة / القاهرة إقلاع 10:00 وصول 12:45 .

الرحلة رقم 8U431 القاهرة /معيتيقة إقلاع 13:45 وصول 16:45

من مطار مصراتة

الأربعاء: الرحلة رقم 8U470 مصراتة / القاهرة إقلاع 09:45 وصول 12:10 .

الرحلة رقم 8U471 القاهرة /مصراتة إقلاع 13:10 وصول 16:00 .

السبت : الرحلة رقم 8U470 مصراتة / القاهرة إقلاع 16:30 وصول 18:45 .

الرحلة رقم 8U471 القاهرة /مصراتة إقلاع 19:45 وصول 22:30 . (وال)

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