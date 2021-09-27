وزير الإسكان يبحث مع سفير تونس مشاركة الشركات التونسية في خطة عودة الحياة

طرابلس 27 سبتمبر 2021 (وال)- أكد وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية ” أبو بكر الغاوي” اليوم الإثنين، أن العلاقات الليبية التونسية؛ لا تتأثر بأي متغيرات وهي ثابتة ومتجذرة بين الشعبين.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين بديوان الوزارة؛ السفير التونسي لدى ليبيا ” لسعد العجيلي”، وفقًا لما نشره المكتب الإعلامي لوزارة الإسكان.

كما أكد ” الغاوي ” على عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين الشقيقتين، مشيرًا إلى إعلان رئيس الحكومة “عبد الحميد الدبيبة”، عن خطة الحكومة لإعادة عجلة الأعمار والبناء تحت عنوان “خطة عودة الحياة”، ودعوة دول تونس الشقيقة والشركات التونسية للمشاركة في هذه الخطة .

من جانبه، رحّب السفير التونسي بهذا اللقاء، وقدم دعوة غرفة التجارة والصناعة صفاقس، لمشاركة ليبيا كضيف شرف في المعرض المتوسطي للبناء في دورته السادسة عشر، ومن ضمن فعّاليات المعرض تظاهرة ” يوم ليبيا ” تحت شعار ” مشاريع الشراكة التونسية الليبية وإعادة أعمار ليبيا “.

كما ناقش اللقاء المشاريع التي يمكن العمل عليها سويًا ودعم الجهود في إعادة الأعمار، ومناقشة المشاريع المتوقفة والمتعاقد عليها من قبل الشركات التونسية، ومناقشة آليات تفعيلها وإعادة عجلة العمل بالمشاريع المتوقفة. (وال)

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