خاص..عضو مجلس إدارة المركزي يكشف البند الرئيسي لاجتماع الكبير والحبري

قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي “عبد الرحمن هابيل” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن البند الرئيسي لاجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس “الصديق الكبير” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بنغازي “علي الحبري” حل مشكلة المقاصة حلاً نهائياً .

وحول الأخبار المتداولة حيال اجتماع الحبري والكبير لتعديل سعر الصرف قال “هابيل” أن هذا الأمر من صلاحيات مجلس إدارة المركزي مجتمعاً وليس من صلاحيات عضوين منفردين، فيما أكد مساء اليوم أنه لا توجد أي دعوة حالياً لاجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي حالياً .

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