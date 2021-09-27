العامة للكهرباء تعلن عن سرقة أسلاك كهرباء بعدة مناطق

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة أسلاك كهرباء مسافة 750 متر على خط بالروين بدائرة توزيع النجيلة، مما تسبب في فقد التغذية على نحو 23 محول، بالإضافة إلى سرقة أسلاك مسافة 1500 متر على خط الدعم الالكتروني يغذي في عدد من المنازل والمزارع بدائرة توزيع زوارة، كما تم سرقة 1800 متر أسلاك كهرباء على خط الكسارات بدائرة توزيع المراقب، مما تسبب في فقد التغذية على نحو ثلاث محولات .

وأضافت الشركة بأنه تم سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1000 متر على خط عياد اللافي من 30 المنارة بدائرة توزيع قصر بن غشير ، بالإضافة إلى سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 3000 متر على خط ابوطينة من 30 العقربية بدائرة توزيع الجميل مما تسبب في فقد التغذية على نحو أربع محولات .

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