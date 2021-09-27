شركة البريقة تُخصص 840 أسطوانة غاز طهي بسعر دينارين للواحدة

خصصت شركة البريقة لتسويق النفط 4 نقاط رئيسة لبيع أسطوانات غاز الطهي مباشرة للمواطنين، في مناطق متفرقة من مدينة طرابلس.

البريقة خصصت 840 أسطوانة، ستباشر في بيعها ابتداء من يوم الثلاثاء بسعر دينارين لكل أسطوانة.

وحددت الشركة التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط سعر استبدال الأسطوانة بدينارين، في محاولة منها للحدّ من انتشار أماكن بيع أسطوانات الغاز في السوق السوداء.

وقالت البريقة إن نقاط البيع ستكون أمام مستشفى بوسليم للحوادث ووسط مدينة طرابلس عند مسجد أبورقيبة، بالإضافة إلى نقطة بيع بجوار مستوصف عرادة، ونقطة رابعة أمام مسجد طيبة في زناتة.

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