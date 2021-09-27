مدير “معرض طرابلس” يبحث مع سفير غانا تعزير التعاون الاقتصادي

بحث المدير العام لمعرض طرابلس الدولي شكري إلطيف مع سفير غانا لدى ليبيا “صامويل أدوتي أنوم”، مشاركة الشركات والمؤسسات المختلفة في دولة غانا بدورات معرض طرابلس الدولي.

وأكد إلطيف عزم إدارة معرض طرابلس الدولي على جعل هذه المؤسسة واجهة اقتصادية مهمة، تربط العلاقات الاقتصادية بين الدول، مُقدّماً شرحاً حول خطط تطوير مدينة المعارض والتعاون مع غانا في تنظيم معارض وأنشطة اقتصادية تعزز العلاقات.

يُشار إلى أن معرض طرابلس الدولي يستعد لتنظيم مهرجان طرابلس الدولي للتسوق على أرضية مدينة المعارض، خلال الفترة من 16 إلى 22 إكتوبر 2021 بمشاركة كبيرة من الشركات التجارية العامة والخاصة، والمحال بمختلف اهتماماتها وأصحاب المشاريع الصغرى والكبرى، ليُوفر المهرجان فرصة لاقتناء ما تحتاجه الأسرة بيُسر وسهولة وأسعار في متناول الجميع.

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