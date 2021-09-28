الوطنية للنفط تصدر قراراً بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط القرار رقم (835) بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط، حيث تم تعيين فرج مسعود حمد المشاي رئيساً، وعضوية كلاً من : أبوبكر عبدالرحمن بن عامر، افرج أحمد حطيبة، عبدالمطلب صالح آدم.

كما نص القرار على أن يتم التنسيق مع رئيس لجنة الإدارة السابق لإتمام عملية التسليم والإستلام وذلك يوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، وتم كذلك تكليف كلاً من خيرالله صالح عبدالسلام، خالد عبدالهادي الخفيفي، أبوبكر فرج الهوني؛ وذلك لحضور وإتمام عملية التسليم والإستلام وتوثيقها بمحضر وإحالته إلى رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط للإعتماد.

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