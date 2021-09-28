الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار تبحث مع عدداً من الشركات الأسبانية إمكانية استكمال المشاريع المتوقفة

اجتمع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة “جمال النويصيري” اليوم الإثنين، مع عدداً من الشركات الأسبانية الراغبة في الاستثمار بالسوق الليبي.

حيث استعرض الحضور خطة الهيئة في تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك إمكانية استكمال المشاريع المتوقفة في إطار خطة عمل الحكومة لتحريك عجلة التنمية بالدولة ودعم الاقتصاد الوطني.

ومن جهته أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع الشركات الاسبانية وعقد شراكة حقيقية في مجال الاستثمار، وكذلك تنفيذ مشاريع بكافة المناطق البلاد وفق الخارطة الاستثمارية، والبحث على فرص واعدة بمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي .

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