قفز سعر خام برنت، اليوم الثلاثاء، فوق 80 دولارا للمرة الأولى منذ ما يقرب من 3 سنوات، وسط توقعات بارتفاع الطلب والمخاوف بشأن الإمدادات مع خروج العالم ببطء من أزمة وباء كورونا، بحسب ما أفادت وكالة “فرانس برس”.

وصعد خام برنت بنسبة 0.8 في المئة في التعاملات الآسيوية الصباحية إلى 80.19 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2018، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 0.9 في المئة إلى 76.07 دولار.

وتشهد الإمدادات العالمية شحا بسبب التعافي السريع للطلب على الوقود من تفشي السلالة “دلتا” وإلحاق الإعصار “أيدا” الضرر بالإنتاج الأمريكي.

ويُواجه أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤهم، المجموعة المعروفة باسم “أوبك+”، صعوبات في زيادة الإنتاج إذ يستمر نقص الاستثمار أو تأخر أعمال الصيانة بسبب الجائحة.

ويأتي ارتفاع أسعار النفط وسط مؤشرات على تحسن توقعات الطلب العالمي على النفط الخام، في حين ينمو العرض بوتيرة أبطأ، وتنتظر الأسواق كذلك توقعات “أوبك” الجديدة، التي ستصدر اليوم الثلاثاء.

وقال فيفيك دهار الخبير في بنك Commonwealth Bank of Australia: “قد يرتفع الطلب على النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا لأن أسعار الغاز المرتفعة تجبر المستهلكين على التحول إلى مواد أولية أخرى”.

The post لأول مرة منذ 2018.. أسعار النفط تتجاوز 80 دولاراً للبرميل appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا