«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي (الثلاثاء 28 سبتمبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5396 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.3045 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2183 دينار، والليرة التركية 0.5141 دينار، والدولار الكندي 3.5974 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2101 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2359 دينار، والدينار التونسي 1.6173 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.5041 دينار ليبي.

اسعار العملات مقابل الدينار الليبي

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021: