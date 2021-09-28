ما السبب؟.. انخفاض ضخ النفط إلى ميناء الحريقة

أخبار ليبيا24-خاص

قال، مسؤول بميناء الحريقة النفطي، اليوم الثلاثاء، إن إنتاج حقلي مسلة والسرير الواصل إلى ميناء الحريقة النفطي في طبرق، بلغ 200 ألف برميل.

وأوضح المصدر، لأخبار ليبيا24، أن الإنتاج جرى تخفيضه اليومين الماضيين بسبب توقف الإنتاج بحقل السرير نتيجة مشاكل في الكهرباء، على حد قوله.

وفي الأوقات الطبيعية يصل إنتاج حقلي مسلة والسرير الواصل إلى ميناء الحريقة إلى 250 ألف برميل يوميًا.

واشتكت شركة الخليج العربي المشغلة لحقلي مسلة والسرير من افتقارها للموارد اللازمة لإصلاح المعدات المتهالكة.

يأتي ذلك بينما قرر، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إعادة تشكيل لجنة إدارة الشركة، برئاسة صلاح عبد الكريم محمد فرج.

وتضم، اللجنة في عضويتها، وفق القرار، فرج مسعود المشاي، وأبوبكر بن عامر، فرج أحطيبة، وعبد المطلب صالح آدم.

وحدد القرار، الأربعاء القادم، موعدا لإتمام عملية التسليم والاستلام، بين رئيس اللجنة الجديد التنسيق مع رئيس لجنة الإدارة السابق.