السيولة على طاولة اجتماع الحبري وأقعيم

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اجتمع، محافظ مصرف ليبيا المركزي في بنغازي، علي الحبري، مع وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية، فرج أقعيم العبدلي.

وحضر الاجتماع، الإثنين، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عقيد المهدي بيانكو، ومدراء المصارف العامة والخاصة بالمنطقة الشرقية.

وأفاد مكتب أقعيم، أن الاجتماع جاء استجابة لمناشدة المواطنين حول عدم توفر السيولة وعطل المنظومات المستمر وعدم التزام بعض المصارف بأداء واجبها تجاههم.

وذكر المكتب، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة أداء المصارف ومستوى تقديم خدماتها.

وأوضح، أن اللجنة تضم عددا من المختصين في المجال المصرفي، حرصا على ضمان حصول المواطن على السيولة بشكل منتظم دون انقطاع وخلق آلية لرفع مقدرة المصارف التجارية وحثها على الالتزام بالعديد من الواجبات الوظيفية في نطاق عملها.