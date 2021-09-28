كأول حدث دولي فرنسا تدعم مؤتمرا للاستثمار في النفط الليبي

قالت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، بيتريس دوهيلين أمس الإثنين إن بلادها سوف تدعم أعمال المؤتمر الدولي لاستثمار النفط “قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد” المقرر عقده في العاصمة طرابلس خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأوضحت دوهيلين خلال اجتماعها مع ممثل شركة إنيرجي كابيتال آند باور والشريك المحلي للمؤتمر الدولي لاستثمار النفط نائب مدير الغرفة التجارية الأميركية الليبية، أنه باريس ستشارك في المؤتمر عبر وفد رفيع المستوى.

كما أعلنت مؤسسة “إنيرجي كابيتال آند باور”، عن عقد قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، كأول حدث دولي من نوعه، في طرابلس منذ ما يقرب من عقد من الزمان، حيث تسعى حكومة الوحدة الوطنية إلى إحياء صناعة المحروقات وتعزيز الإنتاج النفطي وعقد صفقات مع كبرى الشركات، في ظل ظروف أكثر استقرارًا تمر بها البلاد.

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