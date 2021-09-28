الحبري يناقش وضع ترتيبات أمنية بين وزارة الداخلية والمصارف التجارية

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف “علي الحبري” مع وكيل وزارة الداخلية ومدير إدارة الرقابة المصرفية، ومدير مباحث الأموال العامة ومديري المصارف التجارية، أبرز العوائق التي يعاني منها المتعاملون مع المصارف.

وناقش الاجتماع، الذي عُقد في الإدارة العامة للمصرف، أزمة نقص السيولة في المصارف التجارية والترتيبات الأمنية بين وزارة الداخلية والمصارف التجارية والعراقيل التي تؤثر على سير العمل بالمصارف وتعيق خدماتها، ومنها الاختراقات الأمنية المتكررة، والمشكلات الإدارية والفنية والهيكل التنظيمي بالفروع.

كما أكد المشاركون في الاجتماع ضرورة تشكيل لجنة بين وزارة الداخلية وإدارة الرقابة المصرفية، للتفتيش والمتابعة المستمرة على المصارف التجارية لضمان حصول المواطنين وبشكل عادل على السيولة.

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