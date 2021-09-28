مع التفاصيل.. “صدى” تتحصل على مراسلة تعود لعام 2018 بمطالبة النائب العام بوقف إجراءات منح واثبات الجنسية الليبية

تحصلت صدى الاقتصادية على مراسلة تعود لسنة 2018 موجهة من النائب العام الصديق الصور إلى رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق السابقة .

تتضمن المراسلة وقائع تزوير في المستخرجات من الوثائق والمستندات من مصلحة الأحوال المدنية والحصول عليها بموجب شهائد منح وإثبات الجنسية الليبية .

وطالب الصور إيقاف كافة الإجراءات المتعلقة بمنح واثبات الجنسية الليبية لوجود شبهات تزوير في الوثائق والمستندات المقدمة من بعض الأشخاص للحصول على الجنسية الليبية وإثباتها إلى حين تشكيل لجنة لمراجعة تلك الوثائق لمعرفة مدى صحتها من عدمه واستيفاء التحقيقات بشأنها .

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