تحسّن إنتاج تونس النفطي إلى نحو 40.6 ألف برميل

أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية عن تحسّن إنتاج النفط إلى نحو 40.6 ألف برميل يوميا مع نهاية شهر يوليو الماضي، بعد أن سجّل 35.9 ألف برميل في الأشهر السابقة، وذلك بعد عودة الإنتاج في عددٍ من المناطق البترولية الواقعة جنوب البلاد.

ووفق خبراء اقتصاديين؛ فإن تحسن الإنتاج المحلي من النفط والغاز، من شأنه أن يُخفض الضغوط المُسلّطة على ميزانية الدولة، التي باتت تعاني من ثغرة كبرى بعد أن اعتمدت سعراً مرجعياً لبرميل النفط في ميزانية 2021 وصلت إلى حدود 45 دولاراً، والحال أن هذا السعر؛ تم تجاوزه بشكلٍ كبيرٍ.

ويرى محللون أن إنتاج تونس الحالي من النفط، لا يكفي للعودة إلى المستويات نفسها التي كانت عليها مساهمة الإنتاج المحلي في تغطية حاجيات البلاد، إذ أن الإنتاج المحلي كان في حدود 80 ألف برميل يومياً، وقد انخفض إلى نحو النصف، نتيجة عوامل عدة.

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