دعماً للنمو.. البنك المغربي يعتزم إبقاء سعر الفائدة متدنياً

من المتوقّع أن يبقي البنك المركزي في المغرب، على سعر الفائدة عند مستوى قياسي متدنٍّ، حسب قرار البنك بشأن سعر الفائدة الثلاثاء، إذ يمنح التضخم المنخفض صانعي السياسة النقدية مساحةً للتركيز على الأولوية التي حدَّدها الملك، وهي إنعاش الاقتصاد المتضرر جراء فيروس “كورونا”.

ويأتي قرار البنك المركزي قبل عشرة أيام من الخطاب المرتقب للملك محمد السادس، أمام البرلمان المنتخب حديثاً، ومن المتوقَّع أن يضع ملف النمو الاقتصادي على رأس جدول الأعمال الوطني.

وتغلَّبت المغرب على أسوأ التداعيات الاقتصادية للوباء، حيث نفَّذت واحدةً من أكثر حملات التطعيم تقدُّماً في القارة، وصرفت حزم تحفيز للشركات والأسر الأكثر احتياجاً.

وأدى الانتعاش في الصادرات والسياحة، خلال الصيف؛ إلى تجديد احتياطيات النقد الأجنبي، في حين ساعد محصول الحبوب القياسي، خلال الشهر الماضي، على احتواء تأثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا.

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