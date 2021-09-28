الشروع في تسليم الدفعة الأولى من منحة دعم الزواج بمدينة طبرق

قال منسق صندوق دعم الزواج طبرق “جاسم أرحيم” أن الصندوق يشرع في تسليم الدفعة الأولى من صكوك دعم الزواج وعددهم 70 صك ، وأنه سيتم توزيع الدفعة الثانية فور استلامها الأسبوع القادم .

وأضاف قائلا أنه لا يوجد عدد محدد وأن التسجيل مفتوح إلى غاية 31 ديسمبر القادم ، كما أن الاقبال على هذه المنحة كبير جدا سواء على مستوى المدينة أو على مستوى ليبيا .

أختتم “أرحيم” حديثه قائلا: هذه البادرة بدأت منذ 12 أغسطس الماضي وأن أي عقد زواج قبل هذا التاريخ غير مستهدف حاليا ،وكذلك من سبق له الزواج لا يحق له المنحة ويحق للمرأة المطلقة والأرملة.

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