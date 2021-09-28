سعر صرف الدولار الامريكي يسجل أعلى ارتفاع له اليوم في أكثر من 10 أشهر

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021، إلى أعلى مستوى له في أكثر من عشرة أشهـر، بينما تراجعت عملات مجموعة العشرة الرئيسية الأخرى.

وعزا محللون هذا الارتفاع إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، الذي جعل العملة الأمريكية أكثر جاذبية للمستثمرين، وفقا لرويترز.

وفي منتصف التعاملات الصباحية في نيويورك، سجل مؤشر الدولار الأمريكي أعلى مستوى له منذ أوائل نوفمبر، وارتفع في آخر مرة 0.4٪ إلى 93.750.

وقد انخفض الدولار الأسترالي، الذي يُنظر إليه على أنه وكيل سائل للرغبة في المخاطرة، بنسبة 0.5٪ إلى 0.7249 دولار أمريكي.

وانخفض اليورو بنسبة 0.2٪ مقابل الدولار عند 1.1676 دولار.

وفي وقت سابق من الجلسة، سجل أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 1.1672 دولار، وسط العديد من التيارات المتقاطعة في أسواق العملات الأجنبية في الوقت الحالي.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.7 %، إلى 1.361 دولار. وقفزت العملة الأسبوع الماضي بعد تبني بنك إنجلترا المركزي نبرة مائلة للتشديد.