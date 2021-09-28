“المركزي” يفرض عقوبات على المصارف التجارية بشأن الصكوك

أصدر مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي ” مختار الطويل” تعميماً على المديرين العامين للمصارف التجارية بفرض عقوبات مالية على المصارف في حال قيامها بإرجاع الصكوك العادية والمصدقة ودفاتر الصكوك.

وبحسب التعميم المتداول فقد حددت إدارة الرقابة غرامة بمبلغ 1000 دينار على كل صك مصدق راجع على المصرف المصدق منه و 25 دينار لكل صك عادي.

العقوبات تضمنت تغريم المصرف المخالف بمبلغ 1000 دينار في حال تأخير إصدار دفاتر الصكوك العادية والمصدقة بحد أقصى 3 أيام من تاريخ تقديم العميل للطلب.

يأتي التعميم ضمن خطة المصرف المركزي تحسين جودة خدمة المصارف التجارية ومراقبة أدائها بعد أن عمل المصرف في وقت سابق على توفير السيولة النقدية للمصارف ومراقبة صرفها لعملاء المصارف بعد مدة طويلة من انقطاعها.

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