اسعار الذهب اليوم تتراجع الى ادنى مستوياتها في شهر ونصف

انخفض الذهب إلى أدنى مستوى له في شهر ونصف الشهر، اليوم الثلاثاء، إذ كبح ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية الطلب على المعدن الذي لا يدر عائدا.

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية أدنى مستوياته منذ 11 أغسطس/آب عند 1735.40 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان منخفضا 0.5 بالمئة إلى 1741.90 دولار للأوقية بحلول الساعة 0855 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1742.40 دولار.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لليوم الرابع على التوالي إلى أعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر، وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

كما يتنافس الدولار مع الذهب في قائمة أصول الملاذ الآمن.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت اسعار الفضة اليوم 1.3 % إلى 22.35 دولار للأوقية.

وهبط سعر البلاتين اليوم 0.5 % إلى 975.23 دولار، فيما هبطت اسعار البلاديوم اليوم واحدا % إلى 1945.98 دولار.