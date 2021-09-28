“الدبيبة” يؤكد على ضرورة تفعيل القوانين والتزام الحكومة وصندوق التضامن الاجتماعي بتسديد اعانات للأشخاص ذوي الإعاقة

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء مع المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاعاقة بعضوية وزراء المواصلات ، الإسكان والمرافق ، التعليم العام ، التعليم العالي ، المالية ، الشؤون الاجتماعية ، والشباب .

وتناول الاجتماع طرح المشاكل والتحديات التي يعاني منها الأشخاص ذوي الاعاقة في ليبيا ، حيث تم عرض الاحصائيات المتعلقة بهذه الفئة والحقوق التي يكفلها لهم القانون ولم يتم تفعيلها وتوقفت لسنوات عديدة.

كما أفاد الدبيبة بضرورة تفعيل القوانين والتزام الحكومة وصندوق التضامن الاجتماعي بتسديد الاعانات التي أقرها لهم القانون وكذلك امتيازات التنقل والسفر الداخلي والخارجي ، كمًا أكد على أنه سيتم تخصيص القيم اللازمة للتسديد.

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