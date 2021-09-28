صعود الدولار بـ 3 قروش أمام الدينار في السوق السوداء

صعدت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في تداولات الثلاثاء في السوق السوداء بعد موجة صعود متتالية سجلها الدينار مطلع الأسبوع .

وتداول التجار الدولار في سوق المشير في طرابلس بــ 4.85 دنانير ليسجل بذلك ارتفاعا قدره 3 قروش بالمقارنة مع إغلاق الاثنين، فيما جرى تداول الدولار على صعيد الحوالات الخارجية بــ 4.84 دنانير .

وارتفعت قيمة العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” أمام الدينار في السوق السوداء بمقدار قرشين وجرى تداول اليورو بــ 5.56 دنانير .

وعلى صعيد العملات العربية ؛فقد استقر الدينار التونسي أمام نظيره الليبي وبلغت قيمته 1.75 دينار ،فيما تم تداول الجنيه المصري بــ30 قرش ليرتفع ذلك بمقدار قرش واحد بالمقارنة مع الاثنين .

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