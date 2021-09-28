إدارة حماية الطاقة الكهربائية تتفقد جاهزية قوة التدخل والحماية في محاربة عصابات السرقة والتهريب

طرابلس 28 سبتمبر 2021 (وال)- تفقد مدير إدارة حماية الطاقة الكهربائية عميد ” سنوسي صالح السنوسي ” الثلاثاء، أعضاء قوة التدخل والحماية التابعة للإدارة، للوقوف على سيّر العمل ومدى جاهزيتهم لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

وتهدف الجولة التفقدية هذه للوقوف على جاهزية أعضاء القوة ومشاركتها في حملات فصل التوصيلات الكهربائية غير الشرعية، ومحاربة عصابات سرقة وتهريب الأسلاك النحاسية بالتعاون مع الشركة العامة للكهرباء.

وأكد مدير الإدارة على ضرورة الضبط والربط والعمل بكل جهد ومثابرة لتحقيق الأهداف المطلوبة من هذه القوة على أكمل وجه. (وال)

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