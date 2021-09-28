وزارة المالية تحيل مرتبات موظفي الشركات المنسحبة للمصرف المركزي

أحالت وزارةُ الماليةِ بحكومة الوحدةِ الوطنية لمصرفِ ليبيا المركزي مرتباتِ العاملين بالشركاتِ المُنسحبةِ عن فترةِ ستةِ أشهر على أن يتمَ تسليمُ الصكوك لمستحقيِها خلال الأيامِ القادمة.

مصدرٌ من وزارةِ المالية كشفَ لقناةِ 218 ‪ عن القيمةِ المُحالةِ الى مصرفِ ليبيا المركزي لتغطيةِ عددِ2841 موظفاً من العاملينَ بالشركاتِ المنسحبة ِبمبلغٍ إجماليِ 7ملايينٍ و670 ألفاً و700 دينار

المصدرُ أشارَ إلى أنَ القيمةَ تشملُ عددَ مائةٍ وستِ شركاتٍ منسحبة، ويبلغُ عددُ الموظفينَ المتضررينَ من الشركاتِ المتعثرة والمنسحبةِ من ليبيا عامَ 2011. سبعةَ عشرَ ألفَ عامل، منهم أربعةَ عشر ألفاً كانوا ينشطونَ في الشركاتِ الوطنية بينما كان يعملُ ثلاثةُ آلافٍ منهم في الشركاتِ الأجنبية التي انسحبت من السوقِ المحلية بسبب الفوضى الأمنيةِ التي عانتها ليبيا منذُ تسعِ سنوات.

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