صنع الله يبحث مع شركة إيني الإيطالية سبل التعاون المشترك

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الثلاثاء، مع وفدًا من شركة إيني الإيطالية برئاسة المدير التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي.

تناول الاجتماع مناقشة سبل التعاون المشترك وإمكانية تطويره، كما أبدى ديسكالزي رغبة شركة إيني الإيطالية الاستثمارَ في ليبيا والتعاونَ مع المؤسسة الوطنية للنفط في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في قطاع النفط، ومنها مشروع تطوير حقل البوري (المرحلة الثانية) والتركيبين (أ ، هـ)، وتطوير حقول منطقة الحمادة ومنطقة الامتياز (م – ن 7 أ)، بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسة كشريك استراتيجي في برامج التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية في المناطق المجاورة لعملياتها النفطية، وذلك عبر إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة.

حيث أكّد مسؤولو شركة إيني، مواصلة الدعم المقدّم في المجال الصحي لمكافحة جائحة كورونا بتوفير المستلزمات والأجهزة اللازمة، كما تطرّق الجانبان إلى مساهمة الشركة لمشروع معالجة الأورام للأطفال بمدينة بنغازي.

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