أوبك تتوقع نمو الطلب على النفط إلى 101.6 مليون برميل في عام 2023

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك” إن الطلب على الخام سينمو، بشكل كبير، خلال السنوات القليلة القادمة، مع تعافي الاقتصاد العالمي من تبعات الجائحة ، حيث من المتوقّع أن يرتفع استخدام النفط في عام 2023 إلى 101.6 مليون برميل يوميًا، بحسب تقرير آفاق النفط العالمي لعام 2021 .

وتعمل “أوبك” مع حلفائها مثل روسيا في ظل تعافي الطلب على النفط على إلغاء تخفيضات إنتاج النفط التي اتبعتها خلال العام الماضي، رغم وجود مؤشرات على أن بعض المنتجين غير قادرين على زيادة الإنتاج؛ بسبب نقص الاستثمار في القطاع.

وخفضت “أوبك” تقديراتها حول الطلب على النفط على المدى الطويل بسبب التغيرات التي طرأت على سلوك المستهلكين، بسبب جائحة كورونا، ومنافسة السيارات الكهربائية، متوقّعةً استقرار الطلب العالمي بعد 2035.

وكان تقرير العام الماضي قد توقّع أن الطلب العالمي على النفط سيتجاوز مستوى 2019 في 2022 وليس 2023، ومن المتوقّع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 106.6 مليون برميل يوميًا في عام 2030 بانخفاض 600 ألف برميل يوميًا عن الرقم في تقرير العام الماضي.

وقالت “أوبك” إن الطلب على نفطها؛ سيرتفع في السنوات القليلة المقبلة، لكن زيادة الإمدادات من الولايات المتحدة والمنتجين الآخرين من خارجها؛ تعني أن إنتاج “أوبك” في 2026 سيكون، على الأرجح، 34.1 مليون برميل يوميًا، وهو دون مستوى 2019.

وقالت المجموعة، العام الماضي، إن الطلب سيبلغ الذروة يومًا ما بعد توقّع النمو لسنوات وتقلّصت توقّعات الطلب في 2045 هذا العام إلى 108.2 مليون برميل يوميًا، بانخفاض 900 ألف برميل يوميًا عن توقّعات العام الماضي.

وتتناقض نظرة “أوبك” مع وجهات نظر أخرى مثل تقرير وكالة الطاقة الدولية، الذي قال في مايو، إنه ينبغي على المستثمرين عدم تمويل مشروعات نفطية جديدة، إذا كان العالم يريد الوصول إلى وقف الانبعاثات تمامًا.

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