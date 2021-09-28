“المركزي” يراسل المصارف بفرض عقوبات مالية في حال إرجاعها للصكوك ..تعرف على التفاصيل

وجه مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بطرابلس “مختار الطويل” مراسلة إلى المدراء العامين للمصارف ، والمدراء العامين للمصارف المتخصصة .

تتضمن المراسلة صدور تعليمات مصرف ليبيا المركزي بفرض عقوبات مالية على المصارف في حال قيامها بإرجاع الصكوك العادية والمصدقة وتأخير إصدار الصكوك المصدقة ودفاتر الصكوك وتتمثل في فرض عقوبة مالية بقيمة 1000 دينار لكل صك مصدق راجع على المصرف الصادر منه الصك المصدق .

كذلك مبلغ 25 دينار لكل صك عادي راجع من المصرف الصادر عنه ، و1000 دينار على مصرف الذي يتأخر في إصدار دفتر الصكوك العادية والصكوك المصدقة منها بحد أقصى ثلاثة أيام من تاريخ تقديم طلب العمل .

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